Пропавшей на сутки на Сахалине дайвершей оказалась российская чиновница

Пропавшей на Сахалине дайвершей оказалась замдиректора департамента Минфина РФ

Дайвершей, пропавшей на сутки на Сахалине, оказалась замдиректора департамента Минфина РФ Елена Дорофеева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, сразу после поступления информации о ее пропаже на поиски выдвинулись вертолет Ми-8, несколько спасательных катеров и буксиров. Обнаружить российскую чиновницу удалось команде судна «Отто Шмидт». Позже сотрудники МЧС вытащили Дорофееву из воды, доставили на сушу и передали врачам.

Ранее стало известно, что дайверша почти сутки провела в воде на Сахалине из-за ошибки инструктора. Мужчина поднялся на поверхность и решил, что она присоединится к группе, которая погружалась с его коллегой.

