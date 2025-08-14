Путешествия
Пропавшей на сутки на Сахалине дайвершей оказалась российская чиновница

Пропавшей на Сахалине дайвершей оказалась замдиректора департамента Минфина РФ
Алина Черненко

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Дайвершей, пропавшей на сутки на Сахалине, оказалась замдиректора департамента Минфина РФ Елена Дорофеева. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, сразу после поступления информации о ее пропаже на поиски выдвинулись вертолет Ми-8, несколько спасательных катеров и буксиров. Обнаружить российскую чиновницу удалось команде судна «Отто Шмидт». Позже сотрудники МЧС вытащили Дорофееву из воды, доставили на сушу и передали врачам.

Ранее стало известно, что дайверша почти сутки провела в воде на Сахалине из-за ошибки инструктора. Мужчина поднялся на поверхность и решил, что она присоединится к группе, которая погружалась с его коллегой.

