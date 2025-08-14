Силовые структуры
21:41, 14 августа 2025Силовые структурыЭксклюзив

Раскрыт мотив расправы над судьей в Камышине

«Лента.ру»: Убийство судьи в Камышине не связано с его работой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladimir Baranov

Убийство федерального судьи в Камышине не связано с его профессиональной деятельностью. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

Как отмечает Telegram-канал Baza, расправиться с мужчиной могли по мотивам ревности. По предварительной информации, муж таким образом отомстил за измену супруги.

Канал «Наш Камышин» пишет, что злоумышленник якобы сдался правоохранителям. Источник «Ленты.ру» на данный момент не подтвердил задержание, поиски продолжаются.

О расправе стало известно ранее 14 августа. Мужчину обнаружили на Советской улице города Камышин с ножом в голове. Убитым оказался судья Василий Ветлугин, он рассматривал гражданские дела.

