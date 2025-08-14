Россиянам перечислили самые модные украшения на осень

Sunlight: Украшения с камнями глубоких оттенков станут модными осенью 2025 года

Россиянам перечислили главные тренды в украшениях на осень 2025 года. Комментарий от руководителя управления дизайна и разработки продукции Sunlight Светланы Михайловой попал в распоряжение «Ленты.ру».

Самыми модными эксперт назвала ювелирные изделия с камнями глубоких оттенков, среди которых Лондон топаз, отличающийся глубоким насыщенным синим цветом, красный гранат и желтый цитрин. «Цитрин не только поднимет настроение, но и добавит яркости в осенний образ», — отметила она и добавила, что актуальным станет и дымчатый кварц.

Что касается формы и размера аксессуаров, в текущем сезоне на первый план выходят массивные украшения. «Крупные кольца, массивные браслеты и объемные серьги будут в тренде. Они станут центром композиции любого наряда, добавляя нотку смелости и уверенности», — подчеркнула собеседница издания.

Кроме того, популярность обретут геометрические формы, считает Михайлова, особенно прямые линии и четкие формы. Такие украшения привлекают к себе внимание, задавая строгий тон образу, и идеально подойдут к вечернему наряду.

В заключение специалистка напомнила о тренде на многослойность. «Смешение различных украшений становится популярным. Вы можете комбинировать кольца на разных пальцах, носить несколько браслетов на одной руке или надевать сразу несколько подвесок. И не бойтесь сочетать разные материалы — белое и желтое золото, серебро и розовое золото», — подытожила она.

Ранее в августе популярному в 2010-х модному тренду предрекли возвращение.