Популярному в 2010-х модному тренду предрекли возвращение

Dazed: Популярная в 2010-х годах Tumblr-эра вновь станет актуальной

Журналисты Dazed предрекли возвращение Tumblr-эры, которая была популярна в 2010-х годах. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Данный модный тренд характеризуется расцветом соцсетей Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и Tumblr, в которых пользователи делились селфи и снимками, обработанными фильтрами, в частности сепией и виньеткой. При этом вторая платформа была идеальной площадкой для ведения блогов и написания фанфиков.

По мнению журналистов, Tumblr-эра вновь может стать актуальной, поскольку зумеры активно публикуют в TikTok видео с советами по стилю, обработке фото и музыке. Кроме того, так называемую эпоху миллениалов пытаются возродить и знаменитости. Например, 24-летняя певица Эддисон Рэй часто делится размытыми и обработанными эффектами кадрами. 27-летний певец Стив Лейси и 31-летний исполнитель Джастин Бибер и вовсе перестали воспринимать Instagram как соцсеть для рекламы, размещая по несколько постов в день и рассказывая о своей жизни.

В феврале сообщалось, что любимый тренд 30-летних вернулся в моду и вызвал споры в сети.