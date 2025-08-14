Сбившая насмерть ребенка на тротуаре россиянка заслушала приговор

Суд дал 7,5 года колонии женщине, сбившей насмерть мальчика на тротуаре в Москве

Щербинский районный суд Москвы вынес приговор в отношении женщины-водителя, которая не справилась с управлением и сбила насмерть ребенка на тротуаре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

Москвичку признали виновной по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Она получила 7,5 года колонии общего режима.

Суд установил, что 14 декабря женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, она выехала на тротуар и сбила мальчика 2015 года рождения вместе с няней. Ребенка спасти не удалось.

На время расследования дела москвичку поместили в СИЗО.

