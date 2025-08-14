Интернет и СМИ
Симоньян рассказала о выборе между Нью-Йорком и Москвой

Симоньян рассказала, что ей предлагали работу в Нью-Йорке и в Москве
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что в начале карьеры выбирала между работой в Нью-Йорке и Москве. Подробности она раскрыла в интервью изданию aif.ru.

Симоньян заявила, что к моменту, как она окончила университет (Симоньян училась в Кубанском государственном университете — прим. «Ленты.ру»), она два с половиной года была заведующей корпункта ВГТРК на юге России. Эту позицию журналистка назвала карьерным потолком в регионе.

«Мое желание и желание руководства телеканала перевести меня "повыше" счастливым образом совпали. Мне предложили на выбор работу в Нью-Йорке или в Москве, я выбрала нашу столицу», — рассказала медиаменеджер.

Она добавила, что ее новые коллеги по программе «Вести», куда ее пригласили работать специальным корреспондентом, поразили ее своим дружелюбием и желанием помочь. В частности, ведущая Ирада Зейналова разрешила Симоньян пожить у нее дома, пока та искала жилье.

Ранее Симоньян отреагировала на то, что ее аккаунт в соцсети X заблокировали во Франции. Она поиронизировала, что не обсуждала пол жены президента страны Эммануэля Макрона.

