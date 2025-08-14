Туристка узнала о своей беременности в момент рождения ребенка в туалете отеля

The Sun: Британская туристка родила ребенка в туалете отеля в Канаде

Британская туристка узнала о своей беременности только после рождения ребенка во время отпуска в Канаде. Об этом сообщает The Sun.

45-летняя Хелен Грин, ее муж и шестилетняя дочь находились на отдыхе в отеле. В одну из ночей британка проснулась от острой боли в животе и пошла в туалет. Женщина начала тужиться и в этот момент родила ребенка, о вынашивании которого не догадывалась.

По словам путешественницы, даже врачи были удивлены. «Я вообще не подозревала, что беременна, все казалось совершенно обычным. Я работала, занималась спортом, носила ту же одежду и ела привычную еду», — рассказала мать двоих детей, отметив, что на протяжении беременности у нее был регулярный менструальный цикл.

Девочка появилась на свет весом около четырех килограммов, ее назвали Оливия. Несколько недель семья не могла покинуть страну из-за оформления документов на новорожденную дочь. «Она просто появилась, а такое ощущение, будто она всегда была с нами. Теперь она сделала нас всех счастливыми», — отметила Грин.

