Силовые структуры
22:09, 14 августа 2025Силовые структуры

Убийцей судьи в Камышине мог оказаться приревновавший жену военный

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Убийцей федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине, предварительно, мог быть военный, приехавший в отпуск домой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, мужчина приревновал к судье свою жену, подкараулил его возле Камышинского районного суда и расстрелял из охотничьего карабина «Сайга», затем отрезал половой орган, а также воткнул в голову нож.

Как отмечает Telegram-канал «112», расправился с судьей 47-летний местный житель Сергей К. По информации канала, мужчина сдался правоохранительным органам. Следственный комитет по Волгоградской области подтвердил, что подозреваемый задержан. Информация о том, что мужчина является военным, не подтверждена.

О расправе стало известно 14 августа. Мужчину обнаружили на Советской улице Камышина с ножом в голове, сообщил источник «Ленты.ру» в силовых структурах. Убитым оказался судья Василий Ветлугин, он рассматривал гражданские дела.

