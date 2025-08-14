Украине предрекли зависимость от поставок западных ракет

Эксперт Степанов: Украина в ближайшее время будет зависеть от ракетных поставок

Украина не в состоянии восстановить производство ракетных комплексов в ближайшее время после ударов ВС России и полностью зависит от западных поставок. Об этом рассказал эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов, передает ТАСС.

«Данные предприятия вряд ли смогут в ближайшее время восстановить в полном объеме производственный цикл, а Киев фактически остался на стопроцентном зависимом внешнем снабжении с точки зрения компонентов», — рассказал Степанов.

По его словам, Украина находится в полной зависимости в элементной базе, химической основе для производства боеприпасов и взрывчатых веществ, а производство ракетных комплексов продолжится только с устойчивыми поставками со стороны НАТО.

Ранее стало известно об уничтожении производств ракетных комплексов «Сапсан», которые рассчитаны на удары вглубь России на 500-750 километров. Сообщалось, что детонация продолжалась четыре дня. Производства были уничтожены в Сумской, Днепропетровской и Житомирской областях.