В Кремле ответили на вопрос о подписании документов по итогам встречи Путина и Трампа

Песков: Документа по итогам встречи Путина и Трампа на Аляске не ожидается

По итогам переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в рамках саммита РФ — США на Аляске не планируется подписание каких-либо документов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, Путин в ходе совместной пресс-конференции с американским коллегой «очертит тот круг договоренностей, пониманий, которых ему удастся достичь».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп на встрече с российским лидером намерен достичь соглашения и положить конец украинскому конфликту. Она подчеркнула, что у главы Белого дома «потрясающая интуиция, и он хочет сесть напротив российского президента, взглянуть ему в глаза и понять, какого прогресса можно достичь». По словам Левитт, Трамп желает «положить конец этой жестокой войне и восстановить мир».