17:18, 14 августа 2025

Трамп захотел взглянуть Путину в глаза

Белый дом: Трамп хочет взглянуть Путину в глаза и закончить украинский конфликт
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным намерен достичь соглашения и положить конец украинскому конфликту. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«У него потрясающая интуиция, и он хочет сесть напротив российского президента, взглянуть ему в глаза и понять, какого прогресса можно достичь», — сказала глава офиса.

По ее словам, Трамп желает «положить конец этой жестокой войне и восстановить мир».

Ранее 14 августа часть российской делегации вылетела на Аляску на переговоры с американцами по урегулированию конфликта на Украине.

