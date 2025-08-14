Мир
15:59, 14 августа 2025Мир

Часть делегации России вылетела на Аляску

Дмитриев сообщил, что часть делегации РФ вылетела на Аляску
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Попов / РИА Новости

Часть делегации России вылетела на Аляску для переговоров с американской стороной по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

«В пути», — написал политик, сопроводив публикацию фотографией с маршрутом самолета.

Ранее стало известно, что Дмитриев примет участие во встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

Лидеры России и США проведут встречу в пятницу, 15 августа, на Аляске. Переговоры начнутся в 22:30 мск. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, план встречи на военной базе Элмендорф-Ричардсон в США уже утвержден, а подготовка к саммиту находится на финальном этапе.

