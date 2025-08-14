Мир
11:30, 14 августа 2025Мир

Стал известен еще один участник переговоров Путина и Трампа

Reuters: Спецпредставитель Дмитриев примет участие в переговорах Путина и Трампа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев примет участие во встрече российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на знакомого с ситуацией источник.

Сообщается, что Дмитриев примет участие в российско-американском саммите на американской военной базе Элмендорф-Ричардсон в штате Аляска в составе российской делегации. Уточняется, что российский представитель до этого провел переговоры со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и рассказал о возможном деловом сотрудничестве Москвы и Вашингтона.

Ранее Кирилл Дмитриев допускал, что предстоящая встреча глав России и США предотвратит начало третьей мировой войны.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон допускает усиление режима антироссийских санкций в случае отсутствия прогресса по итогам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

