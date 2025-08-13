Мир
15:54, 13 августа 2025Мир

Дмитриев предрек предотвращение третьей мировой Трампом и Путиным

Дмитриев: Трамп и Путин предотвратят третью мировую войну
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске предотвратит третью мировую войну. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Дмитриев напомнил, что бывший глава правительства СССР Иосиф Сталин, экс-президент США Франклин Рузвельт и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, будучи союзниками, одержали победу над нацистской Германией во Второй мировой войне.

«Путин и Трамп — предотвратят третью мировую войну», — отметил Дмитриев, добавив в конце фразы эмодзи в виде голубя мира.

По словам Дмитриева, весь мир в настоящее время ждет предстоящую встречу лидеров России и США.

Ранее спецпредставитель российского лидера заявил, что встреча Трампа и Путина на Аляске принесет надежду, мир и глобальную безопасность.

