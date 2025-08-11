В Кремле предрекли мир после встречи Путина и Трампа

Дмитриев: Встреча Путина и Трампа 15 августа принесет надежду и мир

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске принесет надежду и мир. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Неоконы (неоконсерваторы — прим. «Ленты.ру») и другие поджигатели войны не будут улыбаться 15 августа 2025 года. Диалог Путина и Трампа принесёт надежду, мир и глобальную безопасность», — подчеркнул чиновник.

Дмитриев также разместил на своей странице пост с фактами об истории русских поселений об Аляске. Чиновник оставил в публикации эмодзи флагов России и США, а также рукопожатия.

9 августа Дмитриев допустил срыв встречи Путина и Трампа. По его словам, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта на Украине, будут предприняты титанические усилия.