16:27, 13 августа 2025Мир

Власти США допустили усиление антироссийских санкций

Bloomberg: Министр финансов США Бессент допустил усиление санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вашингтон может усилить режим антироссийских санкций в случае отсутствия прогресса по итогам встречи президента США Дональда Трампа и его российского визави Владимира Путина на Аляске. С таким заявлением в эфире Bloomberg TV выступил министр финансов США Скотт Бессент.

«Мы ввели вторичные пошлины в отношении Индии за покупку российской нефти. И я могу предположить, что, если дела пойдут плохо, то санкции или вторичные пошлины могут быть повышены», — сказал глава ведомства.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что встреча Путина и Трампа предотвратит третью мировую войну.

