В России назвали не связанную с Украиной цель переговоров Путина и Трампа

Депутат Журова: Путин и Трамп могут заняться двусторонними отношениями

Целью переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа станет не только решение украинского вопроса, но и урегулирования двусторонних отношений, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Трамп и Путин встречаются не только из-за Украины. Но и ради урегулирования наших, двусторонних, отношений. Если по результатам этой встречи возникнут очертания каких-то решений, какого-то позитива, в принципе, это может привести к очень хорошим изменениям», — сказала политик.

Она напомнила, что сейчас США считают Россию стратегическим врагом. Но теперь, после встречи и возможного решения президентов заняться урегулированием, все, как считает Журова, может измениться.

«Первое — это, конечно, восстановление дипломатических отношений. Без этого невозможно урегулирование в принципе — любые отношения начинаются с дипломатических корпусов. Трамп с Путиным уже обсуждали этот вопрос, теперь, возможно, мы увидим и какие-то действия», — допустила депутат.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что официальные лица США и России перед встречей Трампа и Путина на Аляске обсуждают сделку, которая остановит конфликт на Украине по нынешним линиям фронта. По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, предполагается, что Россия оставит за собой контроль над частями Херсонской и Запорожской областей Украины.