12:21, 14 августа 2025Экономика

В России упал спрос на одну категорию работников

Аналитический центр российской индустрии рекламы: Спрос на курьеров упал на 7%
Кирилл Луцюк

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

В России наблюдается снижение количества вакансий для курьеров. Это выяснили специалисты Аналитического центра российской индустрии рекламы (АЦ РИР), проанализировавшие данные hh.ru. Их выводы процитировали «Ведомости».

Оказалось, что число соответствующих предложений о работе уменьшилось в годовом выражении на 7 процентов. Одновременно с этим количество резюме выросло на 102 процента. Однако в ряде регионов спрос на доставщиков вырос. Например, в Северо-Западном федеральном округе — на 37 процентов, а в Северо-Кавказском федеральном округе — на 152 процента.

Комментируя такую динамику, руководитель АЦ РИР Николай Васильев объяснил ее сезонными факторами и особенностями отрасли, в которой основными работодателями остаются розничная торговля и логистика. В то же время директор по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерина Родина увидела в падении спроса на курьеров долгосрочный тренд. Его причинами стали охлаждение экономики, замедление роста развития ретейла и насыщение рынка доставки.

По итогам 2024 года курьеры вошли в перечень 15 наиболее востребованных в РФ профессий. Спрос на эту категорию работников вырос на 97 процентов.

