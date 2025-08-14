В стране ЕС назвали лишь один исход переговоров Путина и Трампа для мира на Украине

Орбан: Мир на Украине наступит, если Путин и Трамп договорятся о мироустройстве

Мир на Украине наступит, если президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорятся о мироустройстве. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу PragerU.

«Если два больших босса, русский и американский, смогут напрямую договориться и разработать план того, как должен выглядеть мир в будущем (...) то мир наступит скоро», — заявил глава венгерского кабмина.

Орбан отметил, что речь идет не только об Украине или о конфликте с Россией. По его словам, здесь предметом диалога может стать и вопросы вооружения, разоружения и энергетики.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт осуждает удар Вооруженных сил Украины по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области.