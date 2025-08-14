Сийярто: Венгрия осуждает удар ВСУ по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области

Венгрия осуждает удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил глава МИД страны Петер Сийярто на своей странице в соцсети X.

«Особенно возмутительно, что Украина вновь атаковала нефтепровод "Дружба:, который обеспечивает Венгрию нефтью и играет ключевую роль в энергетической безопасности нашей страны», — написал глава внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что Будапешт обеспечивает Украину электроэнергией, без которой страна оказалась бы в «крайне уязвимом положении». Поэтому, отмечает Сийярто, Венгрия просит прекратить Киев подобные атаки и уважать интересы их страны.

Ранее Петер Сийярто писал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому давно следовало бы начать мирные переговоры по урегулированию конфликта. Это заявление он сделал в ответ на критику украинского лидера.

