Власти российского города объяснили ограничения по катанию на качелях

Глава Покровска объяснил, что качели на набережной заварили из-за травмы ребенка

В якутском городе Покровск чиновники заварили качели на набережной реки Лены, чтобы на них нельзя было раскачиваться. Причину этому назвал глава районной администрации Петр Гермогенов в разговоре с изданием «Подъем».

По словам чиновника, главврач Хангаласского района, административным центром которого является Покровск, призвал принять меры, чтобы предотвратить травмы при катании на качелях. Кроме того, на качели пожаловалась одна из местных жительниц, рассказавшая, что ее ребенок получил травму во время катания на них. Вскоре после этого женщина подала иск в суд. В результате качели временно приварили так, чтобы они не сильно раскачивались.

«Качели не обездвижены, как об этом говорят некоторые комментаторы, а уменьшена до безопасной амплитуда их раскачивания. Также надзорный орган запросил для проверки проектные документы на данный объект», — поделился информацией Гермогенов. Он добавил, что в данный момент в администрации ожидают решения компетентных органов и рассчитывают на то, что специалистам удастся найти решение, которое устроит обе стороны.

Накануне сообщалось, что большинство жителей Покровска без энтузиазма восприняли идею ограничить «работу» качелей. Они отметили, что те «превратились в висячие скамейки» и «теперь на набережную ходить некому».