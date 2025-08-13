Жителям российского города запретили качаться на качелях

В якутском Покровске на набережной заварили качели

В якутском Покровске чиновники заварили качели на набережной, объяснив это тем, что на них травмируются дети. Об этом пишет Tekegram-канал «Осторожно, новости».

Местные жители утверждают, что на качелях никто никогда не травмировался, несмотря на заявления об этом властей. Качели на набережной реки Лены были установлены в 2020 году и заварены в конце июля 2025-го. По словам местного жителя и администратора одного из городских пабликов Ивана Руфова, сообщений о несчастных случаях у качелей ему не поступало.

По его словам, одна жалоба поступила от женщины с чувствительным вестибулярным аппаратом — ее пугало, как молодежь сильно раскачивалась на конструкции, от этого у нее кружилась голова. «В комментариях некоторые подписчики ее поддержали. Чиновники администрации читают в группе все сообщения. Такой сигнал в соцсетях сейчас рассматривается как заявление. Возможно, кто-то не поленился, сходил и написал заявление в администрацию», — поделился догадкой Руфов.

Идея заварить качели большинству жителей Покровска при этом не понравилась. Они пожаловались, что «качели превратились в висячие скамейки» и «теперь на набережную ходить некому».

Ранее в Магнитогорске местные жители пожаловались на арт-объект «Магнит» за шесть миллионов рублей. Критиковать конструкцию начали после того, как с нее сдуло часть обшивки.