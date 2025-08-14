Мир
Вылет Трампа на Аляску анонсировали

Белый дом сообщил, что вылет Трампа на Аляску запланирован на утро 15 августа
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Белый дом сообщил, что вылет президента США Дональда Трампа на Аляску для встречи с президентом России Владимиром Путиным запланирован на утро 15 августа по вашингтонскому времени. Слова ведомства приводит агентство Reuters

«Завтра рано утром он покинет Белый дом и отправится на нашу объединенную военную базу в Анкоридже, Аляска, где проведет личную встречу с президентом Путиным», — заявили в Белом доме.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в пятницу, 15 августа, на Аляске. Лидеры обсудят варианты урегулирования конфликта на Украине.

