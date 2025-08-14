Выступающую против цензуры организацию признали нежелательной в России

Минюст внес «Репортеров без границ» в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции России внесло международную неправительственную организацию «Репортеры без границ» в перечень нежелательных. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В списке значится «Reporters sans Frontières (RSF), («Репортеры без границ»), Франция». Там также появилась американская организация Group 36.

Сайт «Репортеров без границ» уже несколько лет не работает в России. Организация была основана на юге Франции, в городе Монпелье, в 1985 году. «Репортеры без границ» выступают против цензуры и за освобождение журналистов, которых осудили из-за их работы.

Ранее сообщалось, что в период с января по июнь 2025 года Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов более 330 человек.