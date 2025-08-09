Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:06, 9 августа 2025Силовые структуры

Из списка террористов исключили более 330 человек

Росфинмониторинг исключил из списка террористов более 330 человек в 2025 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press

Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов более 330 человек в январе-июне 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Известно, что за первое полугодие 2025 года из списка исключили более 330 физических лиц. За аналогичный период 2024 года — 303 человека.

Ранее было раскрыто число внесенных в список террористов в России подростков. С момента основания перечня в него попали более 150 подростков. Самым молодым участником списка стал 14-летний юноша.

Таким образом, из 18 тысяч человек, внесенных в этот реестр, там числятся 155 подростков. О внесении 14-летнего юноши в перечень террористов и экстремистов сообщалось в начале июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На российском курорте оборвалась канатная дорога, пострадали 12 человек, в том числе дети. Кресла полетели вниз вместе с людьми

    Представители США, Украины и Европы встретятся в Британии в выходные

    Экономист призвал США признать правоту России по Украине

    В США объяснили намерение Путина и Трампа встретиться

    Губернатор Аляски высказался о встрече Путина и Трампа

    Обвиняемый в поджогах релейных шкафов по заказу спецслужб Украины попросился на СВО

    Из списка террористов исключили более 330 человек

    Дмитриев призвал развивать сотрудничество с США в Арктике

    Россиян предупредили о наказании за выращивание могильника на даче

    Мексиканские наемники заявили о больших потерях ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости