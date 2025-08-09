Из списка террористов исключили более 330 человек

Росфинмониторинг исключил из списка террористов более 330 человек в 2025 году

Росфинмониторинг исключил из перечня террористов и экстремистов более 330 человек в январе-июне 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Известно, что за первое полугодие 2025 года из списка исключили более 330 физических лиц. За аналогичный период 2024 года — 303 человека.

Ранее было раскрыто число внесенных в список террористов в России подростков. С момента основания перечня в него попали более 150 подростков. Самым молодым участником списка стал 14-летний юноша.

Таким образом, из 18 тысяч человек, внесенных в этот реестр, там числятся 155 подростков. О внесении 14-летнего юноши в перечень террористов и экстремистов сообщалось в начале июля.