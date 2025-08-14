За империю проглотившего пчелу миллиардера развернулась нешуточная борьба

Мать и сестра погибшего миллиардера Капура борются за его автомобильную империю

В Индии развернулась нешуточная борьба за автомобильную империю миллиардера Санджая Капура. Как сообщает издание Daily Mirror, его не стало в июне после того, как он проглотил пчелу.

Капур возглавлял корпорацию Sona Comstar, которую основал его отец. Теперь за контроль над ней борются его мать Рани Капур и совет директоров Sora Comstar. В конфликт также вмешалась сестра миллиардера Мадхира Капур, которая не общалась с братом в течение четырех лет.

Рани Капур утверждает, что ее муж, которого не стало в 2015 году, назвал ее единственной наследницей своего состояния и основным акционером Sona Group. Представители компании настаивают на том, что она не являлась акционером по крайней мере с 2019 года.

Женщина обвинила руководство фирмы в попытке захватить контроль и узурпировать семейное наследие. Она заявила, что ее лишили доступа к банковским счетам и заставили подписать некие документы, пока она горевала по сыну.

Ранее сообщалось, что Санджай Капур проглотил пчелу во время игры в поло в Великобритании. Это вызвало у него анафилактический шок и остановку сердца.