Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:12, 14 августа 2025Из жизни

За империю проглотившего пчелу миллиардера развернулась нешуточная борьба

Мать и сестра погибшего миллиардера Капура борются за его автомобильную империю
Олег Парамонов
Олег Парамонов
Санджай Капур

Санджай Капур. Фото: Aditi Shah / Reuters

В Индии развернулась нешуточная борьба за автомобильную империю миллиардера Санджая Капура. Как сообщает издание Daily Mirror, его не стало в июне после того, как он проглотил пчелу.

Капур возглавлял корпорацию Sona Comstar, которую основал его отец. Теперь за контроль над ней борются его мать Рани Капур и совет директоров Sora Comstar. В конфликт также вмешалась сестра миллиардера Мадхира Капур, которая не общалась с братом в течение четырех лет.

Рани Капур утверждает, что ее муж, которого не стало в 2015 году, назвал ее единственной наследницей своего состояния и основным акционером Sona Group. Представители компании настаивают на том, что она не являлась акционером по крайней мере с 2019 года.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
«Быстрые движения их только раззадоривают» Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
«Быстрые движения их только раззадоривают»Гигантские шершни проникли в США и с одинаковой легкостью убивают пчел и людей. От них нет спасения
18 мая 2020
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых. Чем это опасно?
В мае из-под земли впервые за 230 лет выползет триллион насекомых.Чем это опасно?
12 мая 2024

Женщина обвинила руководство фирмы в попытке захватить контроль и узурпировать семейное наследие. Она заявила, что ее лишили доступа к банковским счетам и заставили подписать некие документы, пока она горевала по сыну.

Ранее сообщалось, что Санджай Капур проглотил пчелу во время игры в поло в Великобритании. Это вызвало у него анафилактический шок и остановку сердца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла ущерб Украины от операции по срыву производства «Сапсанов»

    Опубликована карта России с радиусом возможного поражения украинскими ракетами «Сапсан»

    Появилось видео уничтожения HIMARS в Сумской области

    Сафонов отреагировал на победу ПСЖ в Суперкубке УЕФА

    В Европе высказали опасения перед встречей Трампа и Путина

    Британия изменила планы по Украине

    Вскрылись подробности о блокировке украинской ракетной программы «Сапсан»

    За империю проглотившего пчелу миллиардера развернулась нешуточная борьба

    Стало известно о закрытии ВС России огневого мешка в ЛНР

    Бойцы армии России застали спящими украинских военных в Январском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости