Женщинам дали советы по похудению в период менопаузы

Врач Расковски: Сбалансированное питание и спорт помогут похудеть в менопаузу

Эндокринолог Алессандра Расковски заявила, что одной из самых частых жалоб женщин во время менопаузы является невозможность сбросить вес. В разговоре с изданием Sport Life она дала советы по похудению в этот период.

«Гормональные изменения в период менопаузы влияют на распределение жира в организме и усиливают центральное ожирение», — пояснила Расковски. Похудеть в этом возрасте можно, но для этого необходим комплексный подход.

Так, по словам врача, сбросить вес помогут регулярные занятия спортом и сбалансированное питание, которые необходимо сочетать с заместительной гормональной терапией. Кроме того, при наличии сахарного диабета или инсулинорезистентности нужно принимать соответствующие препараты. Причем решать данную проблему Расковски посоветовала в первые 10 лет после наступления менопаузы, когда еще есть так называемое окно возможностей.

Ранее сомнолог Дарья Лебедева рассказала о причинах головной боли ночью. По ее словам, это может быть связано с апноэ во сне.