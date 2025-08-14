Ценности
09:06, 14 августа 2025Ценности

Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире позагорала в леопардовом бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама позагорала в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире посетила Ибицу, где снялась, лежа в шезлонге на открытом балконе. Она позировала в леопардовом бикини, включавшем в себя топ с завязками на шее и V-образные трусы.

Также ведущая надела черную бейсболку и распустила волосы. При этом рядом с ней на столе стояли фрукты и бутылки с шампанским и текилой.

В июле Майя Джама также показала лицо без макияжа.

