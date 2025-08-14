Звезда «Ворониных» перестала сниматься в кино из-за тяжелых болезней

Mash: Актриса Галина Стаханова не может сниматься в кино из-за тяжелых болезней

Российская актриса Галина Стаханова, известная по ролям в сериалах «Ранетки» и «Воронины», больше не может сниматься в кино из-за тяжелых болезней. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, 84-летняя актриса страдает от сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Стаханова быстро устает и с трудом ходит, поэтому режиссеры перестали приглашать ее на съемки.

Известно, что в мае артистка получила 200 тысяч рублей за два съемочных дня. Mash подчеркивает, что с тех пор Стаханова живет на пенсию в размере 25 тысяч рублей в месяц и отказывается проходить полноценное обследование.

