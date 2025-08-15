Россия
14:28, 15 августа 2025

Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью резко выросло

Число пострадавших при взрыве на заводе под Рязанью выросло до 98
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «МЧС России»

Число пострадавших при взрыве на заводе «Эластик» в Рязанской области резко выросло. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По данным источника канала, в результате ЧП пострадали 98 человек. Еще пятерых человек спасти не удалось.

О ЧП в Шиловском районе области стало известно ранее 15 августа. По предварительным данным, взрыв произошел в пороховом цеху. Сейчас раненых доставляют в больницу. Причиной разрушительного взрыва назвали детонацию боеприпаса.

В 2021 году на заводе «Эластик» уже происходило ЧП. Тогда жертвами взрыва и последующего пожара стали 17 человек.

