Экипаж самолета объявил чрезвычайную ситуацию из-за потерявшего сознание пилота

Simple Flying: Пилот Malta Air потерял сознание на рейсе из Барселоны в Порту

Пилот самолета авиакомпании Malta Air потерял сознание во время полета. Об этом сообщает портал Simple Flying.

Уточняется, что инцидент произошел 10 августа на рейсе из Барселоны, Испания, в Порту, Португалия. На борту находились 137 пассажиров и 6 членов экипажа.

При заходе на посадку экипаж Boeing 737 объявил чрезвычайную ситуацию и сообщил, что командир воздушного судна (КВС) упал в обморок и был выведен из кабины.

Второй пилот доложил авиадиспетчерам, что самолет не сможет покинуть взлетно-посадочную полосу и после посадки ему потребуется эвакуатор. Вскоре после этого КВС начал приходить в себя, но в кабину не вернулся.

На земле борт встретили две бригады скорой помощи. Пилота осмотрели парамедики, от госпитализации он отказался.

В феврале второй пилот российской авиакомпании «Аврора» потерял сознание перед взлетом самолета в Хабаровске. КВС сразу же зарулил на место стоянки и вызвал на борт скорую помощь.

