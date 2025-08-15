Экономика
10:18, 15 августа 2025Экономика

Китай предупредил о дефиците редкоземельных металлов

FT: Китай призвал не создавать избыточные запасы редкоземельных металлов
Кирилл Луцюк

Фото: China Stringer Network / Reuters

Дефицит редкоземельных металлов на мировом рынке может усилиться. Это предупреждение, по данным Financial Times, получили от представителей Китая ряд западных компаний.

К такому развитию событий, по мнению Пекина, может привести стремление западных компаний создать избыточные запасы редкоземельных металлов. Это касается и готовой продукции, в частности магнитов, которые необходимы, например, для производства электродвигателей.

Впрочем, как отметили некоторые собеседники FT, Китай специально ограничивает экспорт редкоземельных металлов, используя это как рычаг давления в торговой войне с США. Отмечается, что КНР доминирует на данном рынке.

В июне стало известно, что майский экспорт редкоземельных металлов из Китая упал до минимума за последние пять лет. Отгрузки снизились на 61 процент из-за ограничений, установленных властями КНР.

Однако в первый месяц лета США резко в семь раз увеличили импорт китайских редкоземельных магнитов. Скачок поставок был вызван стремлением американских компаний закупиться критически важными элементами. В июне США получили около 353 тонн редкоземельных постоянных магнитов, что на 660 процентов больше, чем в мае.

