Член СПЧ Ионов заявил о попытках Британии заменить Зеленского на Залужного

Британцы всячески пытаются заменить украинского президента Владимира Зеленского, неадекватная политика которого «граничит с шизофренией», на бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ), украинского посла в Лондоне Валерия Залужного. Об этом заявил член постоянной комиссии по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов, пишет ТАСС.

По его словам, британская сторона хочет донести до Вашингтона, что с Залужным можно вести диалог. Ионов отметил, что это отличает его от Зеленского, политика которого «граничит с шизофренией».

«Британцы сегодня всячески пытаются заменить Зеленского на Залужного. Делается это не для украинского даже народа», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания предпочитают видеть в должности президента Украины экс-главкома ВСУ Залужного.