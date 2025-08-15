Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:18, 15 августа 2025Мир

Член СПЧ заявил о попытках Британии заменить Зеленского на Залужного

Член СПЧ Ионов заявил о попытках Британии заменить Зеленского на Залужного
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Британцы всячески пытаются заменить украинского президента Владимира Зеленского, неадекватная политика которого «граничит с шизофренией», на бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ), украинского посла в Лондоне Валерия Залужного. Об этом заявил член постоянной комиссии по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов, пишет ТАСС.

По его словам, британская сторона хочет донести до Вашингтона, что с Залужным можно вести диалог. Ионов отметил, что это отличает его от Зеленского, политика которого «граничит с шизофренией».

«Британцы сегодня всячески пытаются заменить Зеленского на Залужного. Делается это не для украинского даже народа», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания предпочитают видеть в должности президента Украины экс-главкома ВСУ Залужного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Волгоградской области жестоко убили федерального судью. Мотивом могла стать ревность

    В России допустили обмен заключенными с США после встречи Путина и Трампа

    Таиланд депортирует в Россию известного видеоблогера

    Член СПЧ заявил о попытках Британии заменить Зеленского на Залужного

    Над российским городом раздалось несколько взрывов

    Популярный актер сравнил Москву с зарубежным мегаполисом

    Бритни Спирс случайно оголила грудь на видео

    В США узнали о местоположении заложников в Газе

    Женщина-судья удалила футболиста «Ростова» за прикосновение к ней

    Азербайджан отказался рассматривать крушение самолета AZAL как умышленную атаку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости