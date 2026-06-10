Драгоценности из дома мусорного монополиста попали на видео

ФСБ показала на видео задержание мусорного монополиста в Москве

Задержание гендиректора компании «Экологистика» Рустама Кочесокова, который является монополистом в области обращения с отходами, попало на видео. Запись публикует ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

На кадрах показана работа сотрудников ФСБ в доме Кочесокова, а также ключи от автомобилей, деньги и драгоценности. После этого показано, как мужчину под руки ведут по улице.

Силовики также вскрыли дверь в кабинет компании «Экологистика» и провели там обыск.

О задержании Кочесокова стало известно ранее 10 июня. Сообщается, что он не доплатил более 500 миллионов рублей налогов.