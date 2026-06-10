Раскрыта сумма ущерба по делу задержанного в Москве мусорного монополиста

СК: Глава компании «Экологистика» не доплатил более 500 млн рублей налогов

Гендиректор компании «Экологистика» Рустам Кочесоков, который является монополистом в области обращения с отходами, не доплатил более 500 миллионов рублей налогов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По версии следствия, Кочесоков во время исполнения госконтрактов искажал налоговую отчетность, чтобы занизить налоговые платежи. Схема состояла в использовании фирм-однодневок, через которые проводились фиктивные платежи, после эти отчеты подавались для получения вычетов по НДС.

У Кочесокова и руководства организации прошли обыски. Фигуранту предъявлено обвинение, также его проверяют на причастность к совершению других экономических преступлений.

Ранее сообщалось, что с подачи директора Росгвардии Виктора Золотова под суд отдали двух генералов.

