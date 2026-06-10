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10:56, 10 июня 2026Мир

Захарова высмеяла решение МУС

Захарова: Прокурор МУС выносил ордера на арест лидеров стран будучи недостойным должности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Отстраненный от должности прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан успел выдать ордера на арест глав государств до того, как МУС разобрался с его собственной профпригодностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя ситуацию вокруг скандала в МУС.

В понедельник Бюро ассамблеи стран-участниц Римского статута приняло решение отстранить Хана от должности. Еще в мае 2025 года прокурора отправили в административный отпуск на время расследования предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных.

«Он выдает "ордера на арест" глав государств, которые не входят в эту структуру, и он же самоотстранился, а теперь вы его временно отстраняете. И все это длится месяцами и годами, потому что вы не понимаете, этот человек достойный или недостойный. Мы где вообще? Мы на какой сейчас остановке?» — сказала дипломат.

Ранее расследование обвинений в сексуальных домогательствах в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выявило, что им были совершены «серьезный проступок» и «серьезное нарушение служебных обязанностей».

Отмечается, что к такому выводу пришло Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута, ранее отстранившее прокурора от должности. Через своих адвокатов Хан отверг это решение, назвав его «незаконным, процессуально несправедливым и не подкрепленным доказательствами», и пообещал принять все необходимые меры, чтобы его оспорить.

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