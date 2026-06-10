Захарова высмеяла решение МУС

Захарова: Прокурор МУС выносил ордера на арест лидеров стран будучи недостойным должности

Отстраненный от должности прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан успел выдать ордера на арест глав государств до того, как МУС разобрался с его собственной профпригодностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя ситуацию вокруг скандала в МУС.

В понедельник Бюро ассамблеи стран-участниц Римского статута приняло решение отстранить Хана от должности. Еще в мае 2025 года прокурора отправили в административный отпуск на время расследования предполагаемых сексуальных домогательств в отношении подчиненных.

«Он выдает "ордера на арест" глав государств, которые не входят в эту структуру, и он же самоотстранился, а теперь вы его временно отстраняете. И все это длится месяцами и годами, потому что вы не понимаете, этот человек достойный или недостойный. Мы где вообще? Мы на какой сейчас остановке?» — сказала дипломат.

Ранее расследование обвинений в сексуальных домогательствах в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выявило, что им были совершены «серьезный проступок» и «серьезное нарушение служебных обязанностей».

Отмечается, что к такому выводу пришло Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута, ранее отстранившее прокурора от должности. Через своих адвокатов Хан отверг это решение, назвав его «незаконным, процессуально несправедливым и не подкрепленным доказательствами», и пообещал принять все необходимые меры, чтобы его оспорить.