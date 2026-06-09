Раскрыты итоги расследования против выдавшего ордер на арест Путина прокурора МУС

AP: Расследование против прокурора МУС Хана выявило нарушения им служебных обязанностей

Расследование обвинений в сексуальных домогательствах в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана выявило, что им были совершены «серьезный проступок» и «серьезное нарушение служебных обязанностей». Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Отмечается, что к такому выводу пришло Бюро Ассамблеи государств — участников Римского статута, ранее отстранившее прокурора от должности. Через своих адвокатов Хан отверг это решение, назвав его «незаконным, процессуально несправедливым и не подкрепленным доказательствами», и пообещал принять все необходимые меры, чтобы его оспорить.

Об отстранении Хана стало известно сегодня, 9 июня. По данным Reuters, решение было принято после 18-месячного расследования против прокурора МУС по обвинениям в сексуализированном насилии.

В декабре прошлого года Московский городской суд вынес заочный приговор Хану и восьмерым судьям МУС, выдавшим ордер на арест президента России Владимира Путина. Им были назначены сроки от 3,5 до 15 лет лишения свободы.