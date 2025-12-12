Реклама

Силовые структуры
11:55, 12 декабря 2025Силовые структуры

В России огласили приговор выдавшим ордер на арест Путина

ГП: Суд в РФ дал до 15 лет прокурору и 8 судьям Международного уголовного суда
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик

Фото: Alex Gottschalk / DeFodi Images via Getty Images

В России суд вынес заочный приговор прокурору и восьмерым судьям Международного уголовного суда (МУС), выдавшим незаконный ордер на арест президента РФ Владимира Путина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Речь идет об прокуроре МУС Хане Карим Асаде Ахмаде и судьях Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтае, Серхио Херардо Угальде Годинесе, Хайкеле Бене Махфуде, а также председателях МУС Петре Юзефе Хофманьском, его заместителях Каррансе Лусе дель Кармене Ибаньесе, Бертраме Шмитте, Рене Аделаиде Софи Алапини-Гансе.

Им вменяют статьи о привлечении невиновного к уголовной ответственности и незаконном задержании. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Российский суд назначил им сроки до 15 лет лишения свободы.

Осужденные в марте 2023 года выдали ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС говорится, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины. Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС.

В мае этого года прокурор МУС Карим Хан, в 2022 году запросивший ордер на арест российского президента, подал в отставку на фоне расследования ООН о сексуальных домогательствах.

