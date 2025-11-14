Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:11, 14 ноября 2025Силовые структуры

Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения

СКР заочно предъявил обвинение прокурору и восьми судьям МУС
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: oliverdelahaye / Shutterstock / Fotodom

Российские следователи заочно предъявили обвинения прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Речь идет о прокуроре МУС Хане Карим Асаде Ахмаде и судьях Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтае, Серхио Херардо Угальде Годинесе, Хайкеле Бене Махфуде, а также председателях МУС Петре Юзефе Хофманьском, его заместителях Каррансе Лусе дель Кармене Ибаньесе, Бертраме Шмитте, Рене Аделаиде Софи Алапини-Гансе.

Им вменяют статьи о привлечении невиновного к уголовной ответственности и незаконном задержании. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Ранее СКР раскрыл число оставшихся в Судже жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такие вещи бывают». Обломки «Искандера» упали на посольство Азербайджана в Киеве. Как на это отреагировали в Баку и Москве?

    Названы признаки грядущей отставки Сырского

    Запуск «Кинжала» сняли на видео из кабины самолета

    Дело Долиной назвали опасным для рынка жилья

    В подмосковном SPA-комплексе произошел масштабный пожар

    В ЕС рассказали о главной проблеме финансирования Украины

    Прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения

    Франция впервые показала новую ядерную ракету

    В Литве захотели усилить контроль над следующими в Калининград россиянами

    Главком ВСУ назвал самое сложное направление для украинской армии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости