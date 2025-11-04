Россия
09:16, 4 ноября 2025

В СК раскрыли число оставшихся в Судже жителей

СК: В Судже продолжают жить более 70 человек, большинство из них — пенсионеры
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетНаселение России:

Фото: РИА Новости

Несколько десятков человек продолжают жить в Судже Курской области несмотря на близость города к линии соприкосновения. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета России Александр Глухарев.

По его словам, сейчас население Суджи составляет чуть более 70 человек. В основном речь идет о пенсионерах, которые не могут оставить хозяйство, отметил он.

Пожилые люди не соглашаются на переезд в безопасный район, что было им неоднократно предложено, продолжил собеседник агентства. Таким лицам оказывают гуманитарную и социальную помощь, добавил Глухарев.

Тем временем украинские войска продолжают наносить удары по приграничью в Курской области. Ранее ВСУ ударили по электроподстанции, из-за чего в городе Рыльске пропал свет.

