Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:56, 10 июня 2026Ценности

Николь Кидман восхитила фанатов внешностью без парика

Мария Винар

Фото: @nicolekidman

Австралийская актриса Николь Кидман показала внешность без парика на новых фото и удивила фанатов. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

58-летняя знаменитость поделилась снимками с отдыха на ферме. Она позировала перед камерой в голубой рубашке, синих джинсах и белых кедах, демонстрируя при этом вьющиеся волосы.

Пост звезды «Плохой девочки» набрал 146 тысяч лайков и 1,3 тысячи комментариев. Поклонники оказались в восторге от ее натуральных прядей. «Я так люблю твои естественные волосы», «Очень красивые волосы», «Твои кудри вернулись», «Как приятно видеть женщину, которая стареет с достоинством», «Кудрявая богиня», — восхищались они.

В апреле Николь Кидман посетила конференцию CinemaCon в Лос-Анджелесе и подверглась насмешкам в сети из-за парика.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские регионы всю ночь отражали массированный налет беспилотников. Разрушен один из главных символов Севастополя

    Похищенные в Москве украшения с бриллиантами и коллекция швейцарских часов попали на видео

    Бывший игрок сборной Англии охарактеризовал обстановку на ЧМ-2026 тремя словами

    Найден простой способ улучшить подвижность в пожилом возрасте

    Стало известно об ударе по скоплениям операторов БПЛА ВСУ

    Губернатор приграничного региона России озвучил поставленную перед ним Путиным задачу

    Налет свыше 600 дронов ВСУ на Россию объяснили

    Паралимпийской спортсменке отказали в инвалидном кресле для похода в туалет в самолете

    Захарова заявила о кровожадной и беспринципной сущности Зеленского

    Драгоценности из дома мусорного монополиста попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok