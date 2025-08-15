Россия
11:13, 15 августа 2025

Минюст предложил ввести новый порядок ведения списка экстремистских организаций

Минюст захотел включать в перечень экстремистских неформальные сообщества
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Минюст России предложил изменить порядок ведения списка экстремистских организаций и включать в него неформальные сообщества. Это следует из проекта приказа ведомства, опубликованного на портале нормативно правовых актов.

В перечень, как предлагается, будут включать не только общественные и религиозные организации, но и экстремистские сообщества  — речь идет о неформальных объединениях, в отношении которых вступил в силу приговор по статье об организации экстремистского сообщества.

В случае, если у организации, которая оказалась вне правового поля, не будет названия, в перечень попадут сведения, которые позволят точно ее идентифицировать через состав участников.

Как пояснил адвокат Дмитрий Аграновский, предлагаемые изменения нужны для унификации процедур и приведения порядка ведения перечня в соответствии с обновленными нормами закона. «Например, возьмем так называемую воровскую сходку — очевидно, что она действует нелегально, но по нынешним правилам включить ее в соответствующий перечень запрещенных организаций невозможно», — объяснил специалист.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал борьбу с экстремистскими настроениями одной из целей СВО.

