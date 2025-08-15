Интернет и СМИ
Появившиеся ролики с губернатором Гладковым и мэром Демидовым оказались дипфейками

Сообщения о готовности к эвакуации жителей Белгородской области оказались фейком
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Павел Колядин / РИА Новости

В социальных сетях распространился ряд видеозаписей про Белогорскую область. Так, якобы жителей Белгорода обратились к губернатору области Вячеславу Гладкову и попросили эвакуировать их из региона. Позже Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов в двух видео сообщили, что атаки на регион будут продолжаться, поэтому город «готов к эвакуации». Также была еще одна запись с министром финансов и бюджетной политики Белгородской области Натальей Шаролаповой, которая сообщила, что безналичные платежи перестанут работать из-за оперативной обстановки в регионе и рекомендовала жителям снять наличные. Однако все эти записи оказались дипфейками.

Ролик, записанный якобы самими жителями Белгорода, оказался фейком. На самом деле на кадрах запечатлены куряне-предприниматели, которые весной этого года обращались к президенту Владимиру Путину с жалобой об их принуждении снести торговые павильоны. Звук к видео также создали за счет искусственного интеллекта.

На кадрах с Гладковым и Демидовым также есть признаки использования ИИ. Так, понять, что это дипфейк, можно по голосам, которые звучат механически, без интонационных знаков препинания. Также на роликах есть неестественная мимика: нижняя часть лица двигается в несоответствии с верхней, слова иногда не совпадают с движениями губ. Кроме того, изображение вокруг лиц заметно рябит и дергается, что характерно для измененных с помощью нейросети видео. За основу дипфеков были взяты другие записи Гладкова и Демидова. Так спич ИИ-Гладкова с объявлением о возможной эвакуации оказался роликом губернатора, в котором он говорит о том, что вернулся из командировки. «Поезд сегодня дошел только до Прохоровки. Дальше пассажиры добираются на автобусах "ЕТК", которые прибыли на станцию Прохоровки, в связи с подрывом железнодорожных путей. Слава богу, что никто не пострадал, но повреждения есть», — сказал глава региона в оригинальном видео. Также в настоящем ролике от 29 июня 2024 года Валентин Демидов поздравлял выпускников с окончанием школы. «Этот видео-комментарий — подделка, которую, вероятно, сформировали при помощи ИИ», — прокомментировал позже этот фейк мэр.

Также Наталья Шаролапова на самом деле не делала заявления о том, что в Белгородской области нужно срочно снимать наличные деньги, так как безналичные платежи перестанут работать. Оригинал ролика был опубликован ТРК «Мир Белогорья» в середине лета, в нем речь шла о программе долгосрочных сбережений. На поддельном ролике министра финансов и бюджетной политики региона были следы искусственно сгенерированного видео: неестественное движение губ и глаз, механический голос, искаженное изображение на заднем плане, будто периодически слетавшая прозрачная маска с лица в области скул и подбородка министра.

Все эти ролики-дипфейки не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

