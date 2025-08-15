Президент Южной Кореи выразил уважение строю КНДР

Ли Чжэ Мён: Южная Корея признает и уважает существующий в КНДР строй

Южная Корея признает и уважает строй, существующий в КНДР, а также призывает Пхеньян к восстановлению доверия. Об этом заявил президент республики Ли Чжэ Мён в обращении по случаю 80-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства.

«Юг и Север — не враги. Юг и Север уважают и признают строй друг друга. Юг и Север уважают и признают системы друг друга, мы определили эти отношения как особые, направленные на мирное объединение. Этот дух пронизывает все соглашения между двумя Кореями», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Сеул уважает договоренности между странами и не собирается участвовать в каких-либо враждебных действиях против Северной Кореи.

Ранее стало известно, что Южная Корея полностью демонтировала пропагандистские громкоговорители вдоль границы с КНДР. Отмечается, что Сеул намерен изменить политический курс в отношении Пхеньяна.