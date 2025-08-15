Ценности
Решетова показала усыпанное прыщами лицо крупным планом

Модель Анастасия Решетова показала усыпанное прыщами лицо крупным планом
Мария Винар

Фото: Telegram-канал «Это Решетова!»

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова показала крупным планом лицо без фильтров. Соответствующее фото появилось в ее Telegram-канале.

На размещенном снимке 29-летняя манекенщица продемонстрировала кожу, усыпанную прыщами. По словам знаменитости, причиной их появления на лице стала нарушенная микрофлора кишечника.

«Поэтому я так много уделяю внимания питанию, постоянно пью пребиотики, пробиотики, лактобактерии, употребляю ферментированную пищу и стараюсь контролировать стресс», — объяснила она.

Ранее Анастасия Решетова высказалась об особенности своей кожи фразой «не могла на себя смотреть».

