07:47, 15 августа 2025

США ввели санкции против российской платежной системы

Минфин США: Платежная система А7 включена в санкционный список
Кирилл Луцюк
СюжетЗавершение конфликта на Украине

Фото: Unsplash

Министерство финансов США включило в санкционный список российскую платежную систему А7, криптобиржу Grinex и еще несколько компаний. Соответствующее решение опубликовано на сайте ведомства.

Там сказано, что американский Минфин повторно вносит в санкционный список криптовалютную биржу Garantex, которая, как полагают в США, напрямую содействовала известным киберпреступникам и авторам программ-вымогателей, обработав с 2019 года транзакции на сумму более 100 миллионов долларов. Кроме того, в санкционный список внесена преемница Garantex — Grinex. Также приняты меры в отношении трех руководителей Garantex и шести связанных компаний в России и Киргизии, которых министерство обвиняет в том, что они поддерживали участие биржи во вредоносной кибердеятельности.

Перед этим министр финансов США Скотт Бессент не исключал возможность введения новых санкций в отношении России. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп по-прежнему желает завершения конфликта на Украине и поэтому оставляет все варианты открытыми.

