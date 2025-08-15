«ВХ»: ВС России создали огневой балкон на севере от Красноармейска

Российские войска в ходе активного наступления на севере от Красноармейска (украинское название — Покровск) создали огневой балкон, который позволяет контролировать пути логистики и ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«За последние двое суток на северном участке фронта за Покровском создан "огневой балкон" — зона контроля, с которой просматриваются и поражаются направления выхода украинских резервов», — говорится в публикации.

Отмечается, что командование ВСУ предпринимает активные попытки стабилизировать фронт, но украинским военным так и не удалось купировать прорыв.

Ранее стало известно, что, пытаясь сдержать наступление российских войск, ВСУ перебросили под Красноармейск подразделения «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). При этом, по сообщениям западных аналитиков, бригада развертывается не на передовой, а в тылу на линии Доброполье — Краматорск.