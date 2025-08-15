Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:30, 15 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о создании огневого балкона под Красноармейском

«ВХ»: ВС России создали огневой балкон на севере от Красноармейска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска в ходе активного наступления на севере от Красноармейска (украинское название — Покровск) создали огневой балкон, который позволяет контролировать пути логистики и ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

«За последние двое суток на северном участке фронта за Покровском создан "огневой балкон" — зона контроля, с которой просматриваются и поражаются направления выхода украинских резервов», — говорится в публикации.

Отмечается, что командование ВСУ предпринимает активные попытки стабилизировать фронт, но украинским военным так и не удалось купировать прорыв.

Ранее стало известно, что, пытаясь сдержать наступление российских войск, ВСУ перебросили под Красноармейск подразделения «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). При этом, по сообщениям западных аналитиков, бригада развертывается не на передовой, а в тылу на линии Доброполье — Краматорск.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мощный взрыв прогремел на российском заводе. Есть погибшие, здание цеха полностью уничтожено

    Раскрыт способ ограбления квартиры россиянки альпинистом на 18 этаже

    Молдавия разместила у себя украинские военные самолеты

    Число пострадавших при разрушительном взрыве на заводе под Рязанью выросло в три раза

    Повара-мигранта нашли с мешком на голове в российском лесу

    В Лондоне пообещали разместить войска на Украине при одном условии

    В РФС объяснили удаление футболиста после его прикосновения к женщине-судье

    Пашинян приедет в Россию для обсуждения работы Армении в ЕАЭС

    В США раскрыли планы Трампа по контактам с Киевом и ЕС до встречи с Путиным

    Застрявшую в ящике для пожертвований женщину не смогли спасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости