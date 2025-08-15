Минобороны России заявило о ликвидации взвода «Азова» в Клебан-Быке ДНР

Российские беспилотники и артиллерия Южной группировки войск уничтожили пункт управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ликвидировали взвод бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) в районе поселка Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

Как уточнили в ведомстве, пункт управления дронами и два блиндажа с личным составом 12-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в окрестностях поселка обнаружила российская разведка. В результате по силам противника был нанесен комбинированный удар с применением гаубицы «Мста-Б».

«Потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА», — подытожили в Минобороны.

Ранее стало известно, что, пытаясь сдержать наступление российских войск, ВСУ перебросили «Азов» в район подконтрольного Киеву Красноармейска (украинское название — Покровск). При этом, по сообщениям западных аналитиков, бригада развертывается не на передовой, а в тылу на линии Доброполье — Краматорск.