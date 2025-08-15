Сын Байдена резко ответил на требования Меланьи Трамп извиниться перед ней

Хантер Байден отказался извиняться перед Меланьей Трамп даже под угрозой иска

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер резко ответил на требования первой леди Меланьи Трамп извиниться перед ней за слова, что с супругом ее якобы познакомил финансист Джеффри Эпштейн. В эфире канала Channel 5 with Andrew Callaghan он отказался извиняться даже под угрозой судебного иска.

«Пошло оно к черту, этого не будет», — заявил Байден-младший, отметив, что в своих высказываниях он опирался на сообщения в СМИ, в том числе на слова писателя Майкла Вулфа, который якобы брал интервью у Эпштейна.

Ранее представитель жены Трампа от имени своей клиентки потребовал от Хантера «немедленного отказа от ложных, клеветнических, уничижительных и подстрекательских заявлений». В случае, если сын экс-президента не выполнит требование первой леди, она намерена подать на него в суд с требованием о выплате одного миллиарда долларов ущерба.

