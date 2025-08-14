Мир
Мелания Трамп пригрозила сыну Байдена иском за клевету

Мелания Трамп пригрозила сыну Байдена иском за клевету по делу Эпштейна
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Жена нынешнего президента США Дональда Трампа Мелания пригрозила сыну экс-главы государства Джо Байдена Хантеру иском в один миллиард долларов. Причиной стали «ложные и клеветнические» заявления в ее адрес, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна, сказано в письме адвоката первой леди, сообщает Fox News.

Утверждается, что 5 августа Хантер Байден выпустил на YouTube видео под заголовком «Хантер Байден возвращается». Позже Мелания Трамп заявила, что в нем содержатся ложные заявления.

«Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: "Эпштейн познакомил Меланию с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие"», — указано в письме адвоката.

В результате представитель жены Трампа от имени своей клиентки потребовал от Хантера «немедленного отказа от ложных, клеветнических, уничижительных и подстрекательских заявлений».

В случае, если сын экс-президента не выполнит требование первой леди, она намерена подать на него в суд с требованием о выплате одного миллиарда долларов ущерба. В качестве крайнего срока было указано седьмое августа.

Ранее издание WP написало, что Дональд Трамп испытывает раздражение по поводу того, как его администрация справляется с ситуацией вокруг дела Эпштейна. В частости, политик оказался разочарован ошибками и отсутствием четкой стратегии у чиновников, которые надеялись, что тема насчет Эпштейна быстро уйдет на задний план.

До этого сообщалось, что Трамп подарил Эпштейну рисунок обнаженной женщины со своей подписью в честь 50-летнего юбилея финансиста.

